Otomobilde ÖTV muafiyeti olur mu? AK Parti'den açıklama

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ''Otomobilde ÖTV muafiyeti olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi iktidarın seçim müjdelerinden biri de ticari aracını yenileyecekler için ÖTV muafiyeti getirilmesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnaftan aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV alınmayacağını açıkladı.

ÖTV MUAFİYETİNİN KAPSAMI GENİŞLER Mİ?

Benzer bir indirimin otomobilde uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş açıklamada bulundu.

NUMAN KURTULMUŞ AÇIKLADI

Kurtulmuş, otomobilde ÖTV muafiyeti hakkında açıklama yaparak “Ekmeğini buradan kazanan esnafın araçlarını yenilesinler sorunsuz araçlarla hizmet yapsınlar diye yapıldı. Ama normal ÖTV indirimi ile ilgili şu ana kadar bildiğim bir hazırlık yok” ifadelerini kullandı.