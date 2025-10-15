  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. 80 yazan yerde 88'le gidenlere kötü haber: Trafikdaki hız cezalarında yüzde 10 tolerans kalkıyor!

Trafikdaki hız cezalarında yüzde 10 tolerans kalkıyor

Trafikdaki hız cezalarında yüzde 10 tolerans kalkıyor
Güncelleme:

Bu hafta TBMM sunulacak olan ve trafik cezalarına zam içeren yeni düzenlemenin içerisine hız sınırlarındaki yüzde 10'luk toleransın kaldırılması da eklendi.

Aylardır kamuoyunda tartışılan trafik düzenlemesi bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak. 

Memurlar.net'in haberine göre çok sayıda trafik ihlali için mevcut cezaların artırılmasını öngören düzenlemede, aynı zamanda radar cezalarına ilişkin tartışmalı bir değişiklik içeriyor. 

Yürürlükte olan yönetmeliğe göre sürücüler, otoyollarda belirlenen hız sınırını yüzde 10'a kadar aşmaları halinde herhangi bir trafik cezasıyla karşı karşıya kalmamaktaydı. Yapılacak değişiklikle birlikte hız limitini aşma cezası kademeli olarak 30 bin liraya kadar yükseliyor.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 6-10 kilometre aşanlara 2 bin TL, 66 kilometre ve üstünü aşanlara ise 30 bin TL para cezası verilecek. Yerleşim yeri dışında ise hız sınırını 11-15 kilometreyi aşanlara 2 bin TL, 71 kilometre ve üstünü aşanlara ise 30 bin TL ceza verilecek. Sürücü ehliyetleri de 30-90 gün sürelerle geri alınacak.

Yerleşim yeri içinde:

6-10 km/s aşımına 2.000 TL,
11-15 km/s aşımına 4.000 TL,
16-20 km/s aşımına 6.000 TL,
21-25 km/s aşımına 8.000 TL,
26-35 km/s aşımına 12.000 TL,
36-45 km/s aşımına 15.000 TL,
46-55 km/s aşımına 20.000 TL,
56-65 km/s aşımına 25.000 TL,
66 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL.

 Yerleşim yeri dışında:

11-15 km/s aşımına 2.000 TL,
16-20 km/s aşımına 4.000 TL,
21-25 km/s aşımına 6.000 TL,
26-30 km/s aşımına 8.000 TL,
31-40 km/s aşımına 12.000 TL,
41-50 km/s aşımına 15.000 TL,
51-60 km/s aşımına 20.000 TL,
61-70 km/s aşımına 25.000 TL,
71 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL.

 

memurlar.net

text-ad
Etiketler trafik cezası TBMM meclis düzenleme trafik hız sınırı hız sınırı trafik hız cezası hız cezası tolerans yüzde 10'luk tolerans
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken İslam Memiş'ten altın değerinde bir uyarı geldi! Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken İslam Memiş'ten altın değerinde bir uyarı geldi! İstanbul'da saldırı hazırlığındaki 5 şüpheli son anda yakalandı! İstanbul'da saldırı hazırlığındaki 5 şüpheli son anda yakalandı! O Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı genci: Yıllardır oturduğu yerden kalkmıyor! O Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı genci: Yıllardır oturduğu yerden kalkmıyor! ''Valiye şemsiye var, gazilere yok'' haberini yapan gazeteciye 2 kez gözaltı! ''Valiye şemsiye var, gazilere yok'' haberini yapan gazeteciye 2 kez gözaltı! Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı imza dudak uçuklattı! Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı imza dudak uçuklattı! Çanakkale'de korkunç cinayet: Astsubay, astsubayı öldürdü! Çanakkale'de korkunç cinayet: Astsubay, astsubayı öldürdü! Türkiye'nin en ''şen şakrak'' ismi bombayı patlattı: ''Brad Pitt ile tanştık ve yakıştık'' Türkiye'nin en ''şen şakrak'' ismi bombayı patlattı: ''Brad Pitt ile tanştık ve yakıştık'' Gazeteci Hakan Tosun'un öldürüldüğü yerde bir muhabire daha tehdit! Gazeteci Hakan Tosun'un öldürüldüğü yerde bir muhabire daha tehdit! İki aylık eşinin boğazını keserek öldürüp tahliye edilmişti... İnfial yaratan karar kaldırıldı! İki aylık eşinin boğazını keserek öldürüp tahliye edilmişti... İnfial yaratan karar kaldırıldı! Pos cihazlarında büyük tuzak: Kredi kartıyla ödedikleri hesap yüzünden karakolluk oldular! Pos cihazlarında büyük tuzak: Kredi kartıyla ödedikleri hesap yüzünden karakolluk oldular!
KONDA'nın ''Türkiye yaşam tarzı olarak hangi ülkeye benzemesini istersiniz'' anketi açıklandı! KONDA'nın ''Türkiye yaşam tarzı olarak hangi ülkeye benzemesini istersiniz'' anketi açıklandı! Mansur Yavaş karşı taarruza geçti: Gökçek hakkındaki en büyük dosya geliyor! Mansur Yavaş karşı taarruza geçti: Gökçek hakkındaki en büyük dosya geliyor! A Milliler, Gürcistan'a gol olup yağdı; Türkiye: 4 - Gürcistan: 1 A Milliler, Gürcistan'a gol olup yağdı; Türkiye: 4 - Gürcistan: 1 Hava durumu raporu değişti: Kısa bir molanın ardından daha şiddetli yağmurlar geliyor! Hava durumu raporu değişti: Kısa bir molanın ardından daha şiddetli yağmurlar geliyor! Elinde kırbaçla aileye saldıran zorba için istenen ceza belli oldu Elinde kırbaçla aileye saldıran zorba için istenen ceza belli oldu Sabah sabah kahroldu: Ölüm 21 yaşındaki anne ile 1,5 yaşındaki çocuğunu uyurken yakaladı! Sabah sabah kahroldu: Ölüm 21 yaşındaki anne ile 1,5 yaşındaki çocuğunu uyurken yakaladı! Araç sahiplerine güzel haber: Bir kez daha indirim geliyor! Araç sahiplerine güzel haber: Bir kez daha indirim geliyor! AK Parti'den Bahçeli'ye ret! Bebek katilinin umut hakkı hayali suya düştü! AK Parti'den Bahçeli'ye ret! Bebek katilinin umut hakkı hayali suya düştü! İşte yeni çağın yeni pandemisi: Türkiye'de her gün 82 kişi bu rahatsızlık yüzünden ölüyor! İşte yeni çağın yeni pandemisi: Türkiye'de her gün 82 kişi bu rahatsızlık yüzünden ölüyor!