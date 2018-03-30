Türkler de kullanıyor... Satılacak !

Hollandalı navigasyon firması TomTom, şirketin tümünün ya da azınlık hisselerinin satışı için harekete geçti.

Amsterdam borsasında işlem gören TomTom, Deustche Bank’tan şirketin tümüne ya da bir bölümüne talip olacak potansiyel alıcılar bulmasını istedi.



Reuters’ın konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, 2,2 milyar dolar piyasa değerine sahip olan şirket, aralarında Asyalı yatırımcılarının da bulunduğu birçok şirkettarafından cazip bir stratejik satın alma fırsatı olarak görülüyor.



Navigasyon pazarının öncü oyuncularından olan TomTom’un haritalama ürünleri birçok cihaz ve serviste kullanılıyor. TomTOm, ana gelir kalemi olan kişisel navigasyon cihazlarına gösterilen ilginin düşmesiyle son dönemde finansal açıdan zor zamanlar geçiriyordu.



İş ortakları ve müşterileri arasında Apple, Microsoft, Uber, Daimler ve Baidu gibi devlerin bulunduğu TomTom’un gelirleri, 2017’de yıllık bazda yüzde 9 oranında düşerek 903 milyon eurooldu. Şirketin bu yıl ise 800 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.