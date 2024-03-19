Yamaha Motor Türkiye'den kadınlara ücretsiz güvenli sürüş eğitimi

Yamaha Motor Türkiye’nin dördüncü yılına giren “Kadınlara Ücretsiz Güvenli Sürüş Eğitimi” seferberliği Mart ayı itibari ile yeniden start aldı. Trafikte kadın sürücülerin sayısını artırmak ve daha eşitlikçi bir yol paylaşımı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, İstanbul Tuzla’da konumlanan Yamaha Riding Academy'de yıl boyunca belirlenen günlerde, A1, A2 ya da A sınıfı ehliyet sahibi kadınlara 1 günlük ücretsiz eğitimler verilecek.

Yürüttüğü farkındalık projeleri ile toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan Yamaha Motor Türkiye, erkeklere oranla yüzde 1’lerde olan kadın motosiklet sürücüsü oranını artırmak için başlattığı “Kadınlara Ücretsiz Güvenli Sürüş Eğitimi” projesinin 4’üncü yılına girdi. Trafikte eşitlikçi yol paylaşımı yaratmak ve kadın sürücülerin sayısını artırmak amacıyla hayata geçirilen proje özelinde Yamaha Riding Academy'de yıl boyunca A1, A2 ya da A sınıfı ehliyet sahibi kadınlara doğru ve güvenli motosiklet kullanımı için gerekli olan tüm teorik ve pratik bilgilerin verileceği 1 günlük ücretsiz eğitimler sunuluyor. Her ayın belirlenen 1 günü Yamaha Riding Academy'de verilen başlangıç seviyesi eğitimlerde, kadınlar hem teorik hem de pratik eğitim alma şansı yakalıyor. www.yamaharidingacademy.com adresi üzerinden alınan başvurular sonucu, eğitim için uygun bulunan sürücüler hafta içi belirlenen günlerde eğitime katılıyor. Yamaha Riding Academy’nin deneyimli eğitmenleri Metehan Yılmaz ve Enez Yılmaz’ın verdiği eğitimlere A1, A2 ya da A sınıfı ehliyet sahibi kadın sürücüler katılabiliyor.