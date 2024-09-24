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11 öğrencide görüldü: Bu hastalık çocuklarda çok çabuk yayılıyor

11 öğrencide görüldü: Bu hastalık çocuklarda çok çabuk yayılıyor
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Isparta İl Sağlık Müdürü tarafından yapılan açıklamada, Aksu ilçesinde, el, ayak, ağız hastalığı tespit edilen 11 öğrencinin tedavi altına alındığı, hastalığın özellikle solunum yolu ve yakın temasla bulaştığı belirterek velilere hastalığın tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Isparta Sağlık Müdürü Mustafa Serhat K., tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu hastalığın 7'si kreş öğrencisi olmak üzere toplam 11 öğrencide tespit edildiğini ifade etti.

Mustafa Serhat K., bu hastalığın her yıl mevsimsel geçişlerde görülebildiğini, genellikle 2-10 yaş arasındaki çocukları etkilediğini belirtti. Mustafa Serhat K., hastalığın görüldüğü Aksu ilçesindeki 11 öğrencinin tedavi altına alındığını kaydetti.

Hastalığın bazen yetişkinlerde de görülebildiğini vurgulayan Mustafa Serhat K., şu bilgileri verdi:

"Hastalık, solunum yoluyla tükürükle yakın temasla ve dışkı yoluyla bulaşabilir. Bu nedenle anne ve babalara, çocuklarına ellerini sık sık yıkama alışkanlığı kazandırmaları konusunda büyük görev düşmektedir. El, ayak ve ağız hastalığı genellikle iştahsızlık, belli belirsiz bir kırıklık hali ve boğaz ağrısıyla kendini gösterir. 1-2 gün sonra içi su dolu döküntüler meydana gelir. Deri döküntüleri ise 1-2 gün sonra gelişir. Ayak tabanı ve ellerde avuç içinde düz kırmızı noktalar halinde başlayan döküntüler, daha sonra su toplar. El, ayak hastalığının özel bir tedavisi yoktur. Bu süreçte çocuğun kısa sürede iyileşmesi için doktorun önerdiği ilaçlar düzenli kullanılmalı, bol sıvı tüketilmeli, sağlıklı beslenilmeli ve bulaşma riskine karşı çocuk okula gönderilmemelidir."

Mustafa Serhat K. tarafından el ve ayaklardaki döküntülerin genellikle 5-7 gün içinde kendiliğinden iyileştiğini bildirdi.

AA

Etiketler Isparta Isparta Aksu El Ayak Ağız enfeksiyonu
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