  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. Açık havada maskesini çıkaranlara kötü haber! Tehdit koronavirüs değil!

Açık havada maskesini çıkaranlara kötü haber! Tehdit koronavirüs değil!

Açık havada maskesini çıkaranlara kötü haber! Tehdit koronavirüs değil!

Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bayram, "Hava kirliliğinin virüsü taşımak gibi bir fonksiyonu olabilir. Açık havada da özellikle kalabalık yerlerde maske takılması gerekiyor." uyarısını yaptı.

Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bayram, Derneğin 24. Yıllık Ulusal Kongresi için geldiği Antalya'da hava kirliliği ile COVID-19 ilişkisinin araştırıldığını söyledi.

Avrupa ve Çin'de yapılan çalışmalarda, hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde COVID-19'a bağlı ölümlerin daha yüksek olduğunun görüldüğünü aktaran Bayram, bu yerlerde virüsün hızlı yayıldığının görüldüğünü dile getirdi.

 HAVA KİRLİLİĞİ VİRÜSÜN YERLEŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Bayram, hava kirliliğinin özellikle insanların hava yollarında yol açtığı değişikliklerle virüsün yerleşimini kolaylaştırdığını, özellikle akciğerlerde daha şiddetli hastalığa yol açabildiğini gösterdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye'de 10 şehirde 13 merkezde yapılan çalışmamızda havada topladığımız partikül dediğimiz zerreciklerde virüs varlığını araştırdığımızda bu örneklerin yüzce 10'unda COVID-19 virüsünün bulunduğunu gördük. Bu araştırmamızda bu virüsün partiküller üzerinde bulunabileceğini ve taşınabileceğini göstermiş olduk. Bizden sonra İtalya'da da yapılan çalışmada da benzer bulgular bulundu. Hava kirliliğinin virüsü taşımak gibi bir fonksiyonu olabilir. Onun için açık hava deyip rahatlığa girmememiz gerekiyor. Açık havada da özellikle kalabalık yerlerde maske takılması gerekiyor."

Etiketler maske maske kullanımı koronavirüs covid-19 hava kirliliği
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Simge Sağın derin dekoltesiyle değme mankenlere taş çıkardı
Döviz karşısında adım adım eriyen Türk Lirası için çok konuşulacak analiz
Bir ilimiz daha sarsıldı! 4 büyüklüğündeki deprem korkuya yol açtı
Canlı yayında Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun zor anları
Harvard öğrencisi Kim Milyoner Olmak İster'de bu soruyu bilemedi
Aşı karşıtları ortalığı savaş alanına çevirip, polis araçlarını yaktı
Guinness onayladı! Bir Türk daha rekorlar kitabına giriyor
''Ürün yetiştiremiyorum'' diyen üretici istan etti: '28 bin lira maaşla eleman bulamıyorum!''
Erdoğan'dan gece yarısı sürpriz karar! Başdanışmanını görevden aldı
Hastaneye kaldırılan Ivana Sert'in sağlık durumu