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  3. 11 Haziran 2020 07:58

Amerikan ilaç şirketi koronavirüs aşısı için tarih verdi

Amerikan ilaç devi Eli Lilly, testlerin beklendiği gibi gitmesi durumunda koronavirüs aşısının eylül ayında kullanıma hazır olabileceğini açıkladı.

Amerikan ilaç şirketi koronavirüs aşısı için tarih verdi
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ABD'li ilaç şirketi Eli Lilly, şirketin Baş Bilim Yetkilisi Daniel Skovronsky, Reuters’a verdiği mülakatta ayrıca, önümüzdeki haftalarda, insanlar üzerinde klinik deneylere başlayabilecek üçüncü bir antikor tedavisi üzerinde de çalıştıklarını anlattı.

Lily, iki deneysel tedavisinde insanlar üzerinde denemelere başlamıştı.

Söz konusu ilaçların kanser tedavisi, iltihaplı romatizma ve diğer hastalıklarda yoğun bir şekilde kullanılan biyoteknoloji ilaçlarına ait monklonal antikor sınıfından olduğu ifade edildi.

Corona virüsüne karşı özel geliştirilen bir monoklonal antior ilacının, şu anda test edilen mevcut ilaçlara karşı daha etkili olması bekleniyor.
 

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