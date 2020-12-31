SON DAKİKA
BAKAN KOCA SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS TABLOSUNU AÇIKLADI
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SIRALI TAM LİSTE
  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. 31 Aralık 2020 19:31

Bakan Varank yerli aşıdaki son durumu açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Ekonomi Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu'nun ziyaretinde yerli aşı ile ilgili detayları paylaştı.

Bakan Varank yerli aşıdaki son durumu açıkladı
A+ A-

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ekonomi Muhabirleri Derneği'nin Yönetim Kurulu'nun ziyaretinde detayları paylaştı. Bakan ABD'li Pfizer ile birlikte aşı geliştiren Türk bilim insanı ve BionTech'in CEO'su Uğur Şahin ile Mart ayından bu yana görüşmeler yapıldığını açıkladı. Tübitak Başkanı da bu konuları görüşmek üzere yakın bir tarihte Almanya yolcusu.

Varank yerli aşıda gelinen son durumu da, "Bizim hocalarımızın 3 tanesi aslında şu anda faz bir yani insan çalışması yapacak aşamadalar. Bunların ürünlerinin üretileceği tesislerde 3 tane özel sektör firmamız Sağlık Bakanlığından GMP denilen dünya standartlarında üretim yapabilecek sertifikaları aldılar. Hatta bir hoca pilot üretimlerini tamamladı. Şu anda başvuruları Sağlık Bakanlığı'na yaptılar. Onay aldıkları anda faz bir insan çalışmalarına başlayacaklar." ifadeleriyle paylaştı.

aşı , yerli aşı , bakan varank
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM