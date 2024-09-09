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Bakanlık duyurdu: 12 Bin 519 doktor ataması yapıldı

Bakanlık duyurdu: 12 Bin 519 doktor ataması yapıldı
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Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı kura çekimiyle 12 bin 519 hekimin atamasının yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla 12 bin 519 hekimin atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası sonucu Bakanlığımız birimlerine 11 bin 462'si pratisyen hekim ve 1057'si uzman hekim olmak üzere toplam 12 bin 519 hekimin ataması yapılmıştır. Tebligat metni ve isim listeleri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır. Değerli hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar dileriz."

Etiketler bakanlık atama sağlık bakanlığı atama doktor ataması
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