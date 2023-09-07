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Cinsel yolla bulaşan yeni enfeksiyona dikkat!

Cinsel yolla bulaşan yeni enfeksiyona dikkat!
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Son derecede yaygın olan ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların bir türünün, rahim ağzı kanseri riskini 5 kat artırabileceği tespit edildi.

Cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olan trikomonas vakalarının çoğu asemptomatik olduğundan olduğundan genellikle fark edilmiyor. Ancak bu enfeksiyon, idrar yaparken ağrı yapmasının yanı sıra cinsel organdan akıntı gelmesine de neden olabiliyor.

Bir kadın sağlığı uzmanı da, trikomonasın rahim ağzı dokusuna zarar vererek burayı HPV için “uygun bir ortam” haline getirdiğini iddia etti.

Analiz, yaklaşık yarım milyon kadının enfekte olmasından sonra yüzde 80’inin HPV’ye yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi.

Bilim insanları ayrıca söz konusu enfeksiyonun dünyanın bazı bölgelerinde klamidya ve bel soğukluğundan daha yaygın olduğu konusunda uyardı. Her yıl dünya çapında yaklaşık 180 milyon kişiye bulaşıyor.

Araştırma için, Macaristan’daki Semmelweis Üniversitesi’nden uzmanlar son 15 yılda 473 binden fazla kadından alınan örnekleri analiz etti. Dört kıtaya yayılan çalışmaya göre, kadınların 8.518’inde, yani yaklaşık %1,8’inde trikomonas olduğu ortaya çıktı.

TRIKOMONAS BELİRTİLERİ

Kadınlar için:

Kalın, ince veya köpüklü ve sarı-yeşil renkte olabilen anormal vajinal akıntı
Nahoş kokulu akıntı
Vajina çevresinde ağrı, şişlik ve kaşıntı
İdrar veya seks yaparken ağrı veya rahatsızlık

Erkekler için:

İşeme veya boşalma sırasında ağrı
Normalden daha sık idrara çıkma ihtiyacı duymak
Penisten gelen ince, beyaz akıntı
Penis başı veya sünnet derisi çevresinde ağrı, şişlik ve kızarıklık
Eğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyon kapmış olabileceğinizden endişeleniyorsanız, en kısa sürede sağlık kuruluşlarına başvurmanız tavsiye ediliyor.

 

Etiketler enfeksiyon bulaşıcı enfeksiyon cinsel yolla bulaşan hastalık
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