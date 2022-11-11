Geçmeyen öksürük ile ilgili dikkat çeken uyarı

Öksürük deyip geçmeyin. Uzmanlar 2 haftadan uzun süre devam eden öksürükler için korkutan bir uyarıda bulundu.

Tüm dünyada kansere bağlı ölümler arasında ilk sırada yer alan akciğer kanseri her yıl yaklaşık 1,8 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Bu kadar büyük bir halk sağlığı problemi olmasının altında ise akciğer kanserinin erken evrede belirti vermemesi yatıyor. Hastaların yüzde 75'ine üçüncü ya da son evrede tanı konulabildiğinden tedavide başarı istenildiği gibi olmuyor.

Akciğer dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucunda oluşan kanser, akciğerlerin bir bölümünü kaplıyor, kitle oluşturuyor ve uzak organlara yayılarak metastaza neden olabiliyor.

ERKEN TANI

Akciğer kanserinde çoğunlukla erken evrede tanı konulamadığından, hastalığın çok hızlı ilerlediğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Firuz Çelikoğlu, “Kanserin erken tanı konulmasındaki gecikmeden dolayı, ileri evrelere yayılmış kanser hastalarının yalnızca yüzde 15’i 5 yıl yaşayabiliyor. Hastaların yüzde 75'ine üçüncü ya da dördüncü evrede tanı konulabiliyor. Bu da tedavinin başarısız olmasına yol açıyor” dedi.

Kanserin erken evrede farkına varılıp tedavisi yapılması için, kanser tarama klinik stratejisi, düşük dansiteli akciğer tomografisi, solunum fonksiyon testleri ve bronkoskopi yapıldığını belirten Prof. Dr. Çelikoğlu, şöyle devam etti: “Yüksek risk grubu kişilerde yapılacak bu tetkikler, erken akciğer kanseri tanısında, kanserin yaratacağı şikayetler daha ortaya çıkmadan farkına varılmasında yardımcı oluyor. Akciğer kanserinin tedavisinde kullanılan intratümöral kemoterapi, intravenöz yoldan kullanlmakta olan bir veya birden fazla kanser öldürücü ilacın, bronkoskoptan kateterli bir iğne aracılığıyla ile doğrudan doğruya tümör dokusu içine enjekte edilmesinden ibaret bir girişimsel bronkoskopi yöntemidir. İntratümoral kemoterapi bir taraftan tıkanmaya yol açan hava yolu içindeki tümör kitlesinin ortadan kaldırılmasını sağlarken, diğer taraftan da normal hücrelere zarar vermeksizin sadece kanser hücreleri üzerinde spesifik öldürücü bir etki yapıyor."

AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ

Akciğer kanserinin başlangıç evrelerinde belirtilerin kimi zaman çok sıradan ya da hiç görülmediğini ve sıradan olduğu şikayetler de önemsenmediği zaman akciğer kanserinde tedavi edilebilecek zamanın geciktirilmiş olduğunu dile getiren Prof. Dr. Firuz Çelikoğlu, dikkat edilmesi gereken belirtileri sıraladı:

•2 haftadan uzun süren öksürük

•Derin nefes alınca oluşan göğüs ağrısı

•Nefes darlığı, göğüste oluşan ıslık sesi

•Balgam içinde kan

•Yorgunluk

•Zayıflama

•Ses değişikliği

•Sık tekrarlayan pnomoni zatürre, bronşit