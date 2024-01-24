  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. Gizemli bakteri alarmı! Daha önce görülmemiş bakteri türü tespit edildi

Gizemli bakteri alarmı! Daha önce görülmemiş bakteri türü tespit edildi

Gizemli bakteri alarmı! Daha önce görülmemiş bakteri türü tespit edildi
Güncelleme:

İngiltere'nin Londra şehrinde rahatsızlanan bir hastanın kalbinde daha önce keşfedilmemiş yeni bir bakteri türü tespit edildi.

İngiltere'de Canterbury'de yaşayan bir çoban yüksek ateş şikayetiyle St. Thomas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanın kanını test eden doktorlar enfeksiyonun nedeninin iki farklı bakteri türü olduğunu gördü. Bakteri türlerinden biri biliniyordu ancak ikincisi geleneksel laboratuvar testleri kullanılarak tanımlanamadı.

Araştırmacılar, gizemli bakteriye isim koymak için DNA dizilerini diğer tekniklerden çok daha hızlı okuyabilen "nanopore sıralayıcı" adı verilen teknolojiyi kullandı.

Uluslararası Sistematik ve Evrimsel Mikrobiyoloji Dergisi'nde yayınlanan çalışma, hastanın "Variovorax" adı verilen, toprakta yaygın olarak bulunan bir bakteri grubunun daha önce hiç görülmemiş bir türüyle enfekte olduğunu gösterdi.

KOYUNLARDAN ENFEKTE OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Bu yeni bakteri türü, hastanın kanını vücuda pompalayan en büyük arter olan aort damarında keşfedildi.

Hastanın kuzulama mevsimi sırasında veya koyunları anti-parazit ilaçları ile beslerken eldiven kullanmadığı için enfekte olduğu düşünülüyor.

Rapora göre çoban bin 500 koyunla ilgileniyordu ve kuzulama mevsimi sırasında "çevresel mikroplar için muhtemel bir giriş kapısı görevi gören" kronik dermatit (cilt tahrişi ve döküntü) geliştirmişti.

Hastanın isteği üzerine araştırmacılar yeni bakteriye hastanın memleketi olan Canterbury'nin Latince adı olan "Variovorax durovernensis" adını verdi.

Etiketler gizemli alarm bakteri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altınok mu, Yavaş mı ? İşte son Ankara anketi Altınok mu, Yavaş mı ? İşte son Ankara anketi Wanda Nara kışın ortasında bikinili pozlarıyla yazı getirdi Wanda Nara kışın ortasında bikinili pozlarıyla yazı getirdi ''İçimde prezervatif kaldı'' diyen güzel oyuncu annesine söylediği ana dair itirafı olay oldu ''İçimde prezervatif kaldı'' diyen güzel oyuncu annesine söylediği ana dair itirafı olay oldu Sürpriz ek zam sonrası emeklilerin yeni kök maaş tablosu belli oldu Sürpriz ek zam sonrası emeklilerin yeni kök maaş tablosu belli oldu Türkiye'de 7'nci vaka! Şimdi de yalancı kalp krizi alarmı Türkiye'de 7'nci vaka! Şimdi de yalancı kalp krizi alarmı Ünlü ekonomist Türkiye'nin 2 yeni derdini açıkladı: Skimpflasyon ve Shrinkflasyon Ünlü ekonomist Türkiye'nin 2 yeni derdini açıkladı: Skimpflasyon ve Shrinkflasyon Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın doğal hallerine beğeni yağdı Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın doğal hallerine beğeni yağdı TCMB'nin faiz kararına 1 kala Dolar, Euro ve altın zirvede TCMB'nin faiz kararına 1 kala Dolar, Euro ve altın zirvede Öğretim görevlisinden aile katliamı: Eşini yaraladı,, kızını, kayınvalidesini öldürüp intihar etti Öğretim görevlisinden aile katliamı: Eşini yaraladı,, kızını, kayınvalidesini öldürüp intihar etti Fon vurgunu davasında Arda Turan'ın mesajları ortaya çıktı Fon vurgunu davasında Arda Turan'ın mesajları ortaya çıktı