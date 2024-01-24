Gizemli bakteri alarmı! Daha önce görülmemiş bakteri türü tespit edildi

İngiltere'nin Londra şehrinde rahatsızlanan bir hastanın kalbinde daha önce keşfedilmemiş yeni bir bakteri türü tespit edildi.

İngiltere'de Canterbury'de yaşayan bir çoban yüksek ateş şikayetiyle St. Thomas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanın kanını test eden doktorlar enfeksiyonun nedeninin iki farklı bakteri türü olduğunu gördü. Bakteri türlerinden biri biliniyordu ancak ikincisi geleneksel laboratuvar testleri kullanılarak tanımlanamadı.

Araştırmacılar, gizemli bakteriye isim koymak için DNA dizilerini diğer tekniklerden çok daha hızlı okuyabilen "nanopore sıralayıcı" adı verilen teknolojiyi kullandı.

Uluslararası Sistematik ve Evrimsel Mikrobiyoloji Dergisi'nde yayınlanan çalışma, hastanın "Variovorax" adı verilen, toprakta yaygın olarak bulunan bir bakteri grubunun daha önce hiç görülmemiş bir türüyle enfekte olduğunu gösterdi.

KOYUNLARDAN ENFEKTE OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Bu yeni bakteri türü, hastanın kanını vücuda pompalayan en büyük arter olan aort damarında keşfedildi.

Hastanın kuzulama mevsimi sırasında veya koyunları anti-parazit ilaçları ile beslerken eldiven kullanmadığı için enfekte olduğu düşünülüyor.

Rapora göre çoban bin 500 koyunla ilgileniyordu ve kuzulama mevsimi sırasında "çevresel mikroplar için muhtemel bir giriş kapısı görevi gören" kronik dermatit (cilt tahrişi ve döküntü) geliştirmişti.

Hastanın isteği üzerine araştırmacılar yeni bakteriye hastanın memleketi olan Canterbury'nin Latince adı olan "Variovorax durovernensis" adını verdi.