''HPV aşısı ücretsiz olarak takvime eklensin''

TTB, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne yazı göndererek rahim ağzı kanserine karşı koruyan HPV aşısının ücretsiz olarak ulusal aşı programına eklenmesini talep etti.

Rahim ağzı kanserinin önlenebilir, erken tanı konduğunda tedavi edilebilir bir kanser türü olduğunu belirten TTB, bu kanser türünün kadınlar arasında en yaygın dördüncü kanser türü olduğunu belirtti. TTB, Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği talep yazısında, her yıl yaklaşık 14 milyon kişinin bu virüs ile enfekte olduğu tahmine yer verdi.

Rahim ağzı kanserine bağlı ölümlerin yüzde 90’ının orta ve düşük gelirli ülkelerde göründüğünü vurgulayan TTB, kanserden korunma yolunun aşı ve taramadan geçtiğinin altını çizdi. HPV aşıları ile rahim ağzı kanserinin yüzde 70’ini, genital siğillerin ise yüzde 90’ının önlendiğini belirten TTB, öncelikli olarak 9-14 yaş aralığındaki kız çocuklarının aşılanmasını önerdi.

‘HPV AŞILARI ÜCRETSİZ OLARAK TAKVİME EKLENMELİ’

Dünya Sağlık Örgütü’nün yakın zamanda rahim ağzı kanserine ilişkin strateji planı geliştirdiğini belirten TTB, Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği yazıda uygulanan strateji adımlarının Türkiye’de de uygulanmaması için hiçbir sebep olmadığını belirterek adım atılmasını istedi. “Halihazırda yürütülen ulusal taramanın yanında HPV aşılarının da ücretsiz olarak ulusal aşı programına eklenmesi, önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin online geçilmesi için gerekli adımların atılması talebimizi iletir, çalışmalarınızda başarılar dileriz” dedi.