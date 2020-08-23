Korkutan koronavirüs araştırması: Klimalar hastalığı yayıyor

Almanya ve Hindistan’da görevli bilim insanları klimaların ve kuru havanın corona virüsünün yayılmasını hızlandırdığını ve elverişli bir ortam hazırladığını duyurdu.

Almanya’daki Leibniz Trofosferik Araştırma Enstitüsü’nden bilim insanlarının katıldığı araştırmada hava yoluyla bulaşan corona virüsünün nemli ortamlardan ziyade kuru havalarda daha kolay bulaşabildiğini açıkladı.

Özellikle ofislerde ve okullarda kullanılan klimaların salgının yayılmasında önemli bir rolü olduğunu belirten bilim insanları domuz gribi ve MERS gibi diğer hastalıkları inceledi. Uzmanlar nemli havalarda virüsün yayılmasının damlacıkların boyutunu, damlacıkların havada nasıl süzüldüğünü ve yere nasıl düştüğünü incelerken sonuçları uluslararası kamuoyu ile paylaştı.

MUKOZAYI DA ETKİLİYORMUŞ

Araştırmada, “Nemin yüksek olduğu odalarda virüs damlacıkları ağırlaşıyor ve yüksek nem dolayısıyla çok daha hızlı düşüyor. Böylelikle insanların bulaşıcı damlacıkları içlerine çekme ve bu sayede hastalanma riskleri de azalıyor. Fakat kuru havada damlacıklar küçülüyor ve daha çok havada kalıyor. Bu da hastalığın bulaşması için en ideal yol” ifadesi yer aldı.

Kuru havanın aynı zamanda burundaki mukozayı da kuruttuğunu tespit eden bilim insanları, “Bu sayede corona virüsü daha kolay bulaşabilir. Odaların ortalama nem oranı yüzde 40-60 olmalı. Virüsün bulaşmasını engellemek için için camlarınızı açın ve kapalı ortamlarda kalabalık olmayın” uyarısı da yapıldı.