Korona ile ilgili çarpıcı araştırma: Pandeminin sonunu Omicron mu getirecek?

Koronavirüs pandemisinin etkisi dünyada sürerken Omicron varyantı ile ilgili araştırmada çarpıcı sonuçlar yer aldı.

İlk olarak Çin'in Wuan kentinde Aralık 2019'da tespit edilen Covid-19 virüsünün yarattığı salgın dünya genelinde etkisini sürdürüyor.

Koronavirüs pandemisi verilerini derleyen Worldmeter'ın verilerine göre dünya genelinde 5 milyon 433 bin bin 530 kişi virüsün yarattığı etkiler nedeniyle yaşamını yitirdi.

Öte yandan kayıtlara geçen vaka sayısı ise 283 milyon 297 bin 448 bin oldu.

Delta varyantından daha bulaşıcı olduğu belirtilen Omicron'un dünyada baskın varyant haline geleceği de araştırmaların sonuçlarında yer alan bilgilerden oldu.

Omicron'un bulaşıcılığının yüksek olması nedeniyle çok sayıda ülkede ise pandemi yasakları yeniden başladı.

PANDEMİNİN SONU OMİCRON İLE Mİ GELECEK?

NTV'nin aktardığına göre; Güney Afrika’da yapılan ve medRxiv adlı dergide ön baskı olarak yayımlanan çalışma, başlangıçta Omicron ile enfekte olan, bazıları aşılanmış, bazıları ise aşılanmamış 15 kişi incelendi.

Bilim insanları, 14 gün sonra, bu insanlardaki bağışıklık hücrelerinin Omicron ve Delta'yı etkisiz hale getirip getiremeyeceklerini görmek için çeşitli örnekler aldı.

DELTA VARYANTINI NÖTRALİZE ETME KABİLİYETİNDE 4,4 KAT ARTIŞ

Araştırmacılar, Omicron'u nötralize etme kabiliyetinde 14 kat, ayrıca virüsün Delta varyantını nötralize etme kabiliyetinde 4,4 kat bir artış buldu.

Bununla birlikte çalışmada, katılımcılardan bazılarının aşılanmış olduğu ve birçoğunun virüsün daha önceki bir türüyle enfekte olmuş olma ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Bu durumun Delta'nın nötralizasyonunun kesin olarak Omicron enfeksiyonuna atfedilemeyeceği anlamına geldiğini kaydetti.

Araştırmanın yazarları, "Bu çalışmadaki katılımcılar muhtemelen daha önce enfekte olmuş ve yarısından fazlası aşılanmıştır.

Bu nedenle, gözlemlediğimiz şeyin Omicron tarafından tetiklenen antikorlar tarafından Delta virüsünün etkili çapraz nötralizasyonu mu yoksa önceki enfeksiyon ve / veya aşıdan antikor bağışıklığının aktivasyonu mu olduğu belirsiz” açıklamasını yaptı.

HİÇBİRİNDE OKSİJEN TEDAVİSİNE GEREK DUYULMADI

Diğer taraftan, çalışmadaki bireylerin yedisinin aşılı olduğu, üçünün iki doz Pfizer/BioNtech, üçünün bir doz Johnson & Johnson ve birisinin iki doz Johnson & Johnson ile aşılandığı aktarıldı. 15 katılımcıdan 11'i Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı, ancak hiçbiri ek oksijen tedavisi gerektirmedi.

Çalışma, Afrika Sağlık Araştırma Enstitüsü'nden bir araştırmacı olan Alex Sigal tarafından yönetildi.

Sigal, "Omicron'a karşı bağışıklığı nötralize eden antikorlarda artış hali hazırda bekleniyordu. Ancak, aynı kişilerin özellikle aşılananların, Delta varyantına karşı gelişmiş bağışıklık geliştirdiğini de gördük” dedi.

DELTA BASKIN VARYANT OLMAKTAN ÇIKABİLİR

Sigal, araştırmacıların ihtiyatlı bir şekilde söylediği gibi, Omicron daha az şiddetli hastalığa neden olmasının sonraki aşamalarda katılması halinde ve Omicron ile enfekte olanların önceki varyantı yakalama olasılığının düşmesi durumunda, eni varyantın Delta'yı baskın varyant olmaktan çıkaracağını vurguladı.

Sigal, “Bu doğruysa, Covid-19’un hayatımızda neden olduğu hasar azalabilir” diye konuştu.

Weizmann Enstitüsü'nden bir hesaplamalı biyolog ve İsrail'in bilim kurulu danışmanlarından biri olan Eran Segal, bunun “önemli” bir araştırma olduğunu söyledi.

OMİCRON TÜM NÜFUSUN BAĞIŞIKLIĞININ ARTMASINI SAĞLAYABİLİR

Segal, "İsrail'de ve tüm dünyada Omicron ile enfekte olması beklenen çok sayıda insan, tüm nüfusun bağışıklık seviyesini önemli ölçüde artırabilir ve Delta'nın ve en azından diğer varyantların bazılarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir" dedi.

Öte yandan yeni araştırma, İngiltere'den geçen hafta yayınlanan iki çalışmanın, Omicron ile Covid-19 enfeksiyonlarının Delta varyantına kıyasla hastaneye yatışla sonuçlanma olasılığının daha düşük olduğunu göstermesinin ardından geldi.

Sonuç olarak, Omicron ile görülen ciddi vaka oranlarının azalmasının nedeni hala belirsizliğini koruyor. Bu durumun varyantın özelliklerinden mi, yoksa önceki enfeksiyon ve aşının sağlandığı bağışıklıktan mı kaynaklandığı hala belli değil.