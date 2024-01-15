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Başakşehir'in İsrailli futbolcusu hakkında soruşturma

Başakşehir'in İsrailli futbolcusu hakkında soruşturma
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RAMS Başakşehir Kulübü, Siyonizm Federasyonu’nun gönderisini kendi hesabında paylaşan İsrailli oyuncusu Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Süper Lig’in 20’nci haftasında oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel attığı golden sonra el bileğindeki 7 Ekim 2023 gününe dikkat çeken yazıyı kameralara göstermişti.

Tepki çeken hareketin ardından Antalyaspor futbolcusunu kadro dışı bıraktığını duyururken, Jehezkel, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Başakşehir’de forma giyen İsrailli futbolcu Eden Karzev de dün gece Siyonizm Federasyonu’nun sosyal medyadaki ‘100 gün’ başlıklı gönderisini kendi hesabından paylaşınca tepkilerin odağına oturdu.

Başakşehir Kulübü, Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurdu:

“Kişisel sosyal medya hesabından, ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak, kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturulması başlatılmıştır.”

RAMS Başakşehir Kulübü, Siyonizm Federasyonu’nun gönderisini kendi hesabında paylaşan İsrailli oyuncusu Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı.

 

Etiketler Eden Karzev başakşehir paylaşım soruşturma
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