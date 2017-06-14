Beşiktaş - Fenerbahçe maçında tribünler boşaltıldı

Beşiktaş Sompo Japan'ın sahasında Fenerbahçe'yi ağırladığı Spor Toto Basketbol Ligi final serisi üçüncü maçında dördüncü anonsun gelmesi nedeniyle tribündeki taraftarlar çıkarıldı.

TORPİL NEDENİYLE TARAFTARLAR ÇIKARILDI

Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren mücadelede tribünlerde patlayan torpil ve tezahüratlar nedeniyle dördüncü anons yapıldı. Karşılaşmada taraftarlar, maçın başabaş gittiği son dakikalarda tribünlerden çıkarıldı. Serinin dördüncü maçı da böylelikle seyircisiz oynanacak.