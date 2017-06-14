Ahmet Bulut: Milli takımı bırakma fikri ani değildi
Galatasaray'da 'Riva arazisi' krizi
Burak Yılmaz bonservissiz gelebilir !
Duygun Yarsuvat'tan Dursun Özbek'e sert sözler
Duygun Yarsuvat'tan Dursun Özbek'e sert sözler
Medipol Başakşehir'den 5 yıllık imza !
Medipol Başakşehir'den 5 yıllık imza !
Erman Kunter'den Galatasaray açıklaması !
Erman Kunter'den Galatasaray açıklaması !
Trabzonspor'dan flaş transfer !
Trabzonspor'dan flaş transfer !
Galatasaray’da Bruma endişesi
Galatasaray’da Bruma endişesi
Tabata’dan Emir bin Hamad'e destek
Tabata’dan Emir bin Hamad'e destek
Sivasspor'dan minyatür köprü çözümü
Sivasspor'dan minyatür köprü çözümü
Bomba patladı ! İstanbul'a geliyor...
Bomba patladı ! İstanbul'a geliyor...
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. Spor Toto Basketbol Ligi
  5. 14 Haziran 2017 21:28

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında tribünler boşaltıldı

Spor Toto Basketbol Ligi final serisindeki Beşiktaş-Fenerbahçe maçında, taraftarların tribünde torpil patlatması nedeniyle 4. anons yapıldı ve tribünler boşaltıldı.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında tribünler boşaltıldı
A+ A-

Beşiktaş Sompo Japan'ın sahasında Fenerbahçe'yi ağırladığı Spor Toto Basketbol Ligi final serisi üçüncü maçında dördüncü anonsun gelmesi nedeniyle tribündeki taraftarlar çıkarıldı.

TORPİL NEDENİYLE TARAFTARLAR ÇIKARILDI

Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren mücadelede tribünlerde patlayan torpil ve tezahüratlar nedeniyle dördüncü anons yapıldı. Karşılaşmada taraftarlar, maçın başabaş gittiği son dakikalarda tribünlerden çıkarıldı. Serinin dördüncü maçı da böylelikle seyircisiz oynanacak.

basketbol , fenerbahçe , basketbol haberleri , beşiktaş , anons