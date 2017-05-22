Obradovic ile Erdem Can arasında gülderen diyalog

Obradovic'in yardımcısı Erdem Can maçın ardından BeİNSports'a yaptığı açıklamada, "Maç sonu Obradovic’e gidip güldüm. ‘Ne gülüyorsun, sadece bir kupa kazandık’ dedi. Bu onun için normal. Saha içinde bambaşka bir taktik dehaya dönüşüyor. Tabii ki herkes çok çalışıyor ama sahada onu farklı kılan şeyler var. Ekip olarak basketbol dışında da çok yakınız ve bizi şampiyon kılan da tam olarak bu. Obradovic aynı zamanda çok iyi bir öğretmen onunla çalıştığım için kendimi dünyanın en şanslı antrenörlerinden hissediyorum” şeklinde konuştu.