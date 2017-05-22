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  5. 22 Mayıs 2017 13:17

Obradovic ile Erdem Can arasında gülderen diyalog

THY Euroleague'de Olympiakos'u yenerek şampiyonluk ipini göğüsleyen Fenerbahçe'de maç sonrası ilginç diyalog yaşandı.

Obradovic ile Erdem Can arasında gülderen diyalog
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Obradovic'in yardımcısı Erdem Can maçın ardından BeİNSports'a yaptığı açıklamada, "Maç sonu Obradovic’e gidip güldüm. ‘Ne gülüyorsun, sadece bir kupa kazandık’ dedi. Bu onun için normal. Saha içinde bambaşka bir taktik dehaya dönüşüyor. Tabii ki herkes çok çalışıyor ama sahada onu farklı kılan şeyler var. Ekip olarak basketbol dışında da çok yakınız ve bizi şampiyon kılan da tam olarak bu. Obradovic aynı zamanda çok iyi bir öğretmen onunla çalıştığım için kendimi dünyanın en şanslı antrenörlerinden hissediyorum” şeklinde konuştu.

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