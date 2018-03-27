Salonda fenalaşan basketbolcu hayatını kaybetti !

NBA G-Lig’de oynanan Grand Rapids Drive-Long Island Nets maçında bitime 40 saniye yaşana bir olay izleyenlere korku dolu anlar yaşatmıştı. Maçın bitimine 40 saniye kalan yere yığılan Grand Rapids Drive takımı oyuncusu Zeke Upshaw, salonda yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. 25 yaşındaki basketbolcu, iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Zeke Upshaw’ın ölümü ile ilgili detaylar ise açıklanmadı.

NBA takımlarından Detroit Pistons ile bağlantılı Grand Rapids Drive forması giyen Zeke Upshaw’ın hayata gözlerini yumması üzerine kulüp bir açıklama yayınladı. Detroit Pistons tarafından yapılan açıklamada “Harika bir kişiliğe sahip olan Zeke Upshaw gerek saha içinde gerekse saha dışında takımı son derece başarılı bir şekilde temsil etti. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Zeke Upshaw’ın ailesi ise oğullarının pazartesi günü hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

2014 NBA Draftı’nda seçilemeyen Upshaw, Grand Rapids Drive’da 2. sezonunu geçiriyordu.

FUTBOLDA DA YAŞANMIŞTI

Basketbol salonunda Zeke Upshaw’ın ölümüne benzer bir olay geçtiğimiz gün futbolda da yaşanmıştı. Hırvatistan 3. Ligi’nde oynanan maçta göğsüne top çarpması sonucu yerde kalan Marsonia’nın 25 yaşındaki oyuncusu Bruno Boban, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve sahada hayatını kaybetmişti.