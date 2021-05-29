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Cem Uzan'ın Galatasaray'da başkanlık için desteklediği isim belli oldu

Cem Uzan'ın Galatasaray'da başkanlık için desteklediği isim belli oldu

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Cem Uzan'ın 6 adaylı Galatasaray'ın başkanlık seçiminde desteklediği isim belli oldu.

Galatasaraylılığı ve futbola olan sevgisi iyi bilinen, Paris’te yaşayan iş insanı Cem Uzan’ın Sarı/Kırmızılı camianın yeni başkan ile yönetimini seçeceği genel kurulda Eşref Hamamcıoğlu’nu desteklediği öğrenildi. Sızan haberlere göre Uzan’ın Galatasaray kongresi’nde Eşref Hamamcıoğlu’na tecrübesinden ve camiayı olağanüstü iyi tanımasından dolayı diğer 5 adaydan daha yakın durduğu söyleniyor.

Bu arada yurtdışında yaşayan bir çok Galatasaraylı iş insanının da Uzan gibi Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu’na her türlü desteği vereceği belirtiliyor. Ayrıca Hamamcıoğlu’na hem liseliler hem de Galatasaraylı ağabeylerin yoğun destek verdiği konuşuluyor.

Etiketler cem uzan galatasaray başkanlık
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