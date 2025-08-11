Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.
10 Ağustos Pazar günü saat 19'53'te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremde ilçe merkezinde 1, kırsal mahallelerde de 12’si metruk, 16 bina yıkıldı. İlçe merkezinde yıkılan binanın enkazından çıkarılan 4 kişiden 1'i hayatını kaybederken, 52 kişi yaralandı.
ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR
6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre, saat 19.52 sıralarında Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-11
Saat:19:52:03 TSİ
Enlem:39.18889 N
Boylam:28.17583 E
Derinlik:8.71 km
Detay:https://t.co/yoGwreNGrL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
