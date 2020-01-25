Şenol Güneş'ten Altınordu'ya ziyaret

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - Bir dizi temaslarda bulunmak üzere İzmir'e gelen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk olarak Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, CEO Barış Orhunbilge, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve yöneticiler tarafından tesisin kapısında karşılanan teknik direktör Şenol Güneş, minik futbolcularla tek tek tokalaştı. Altınordu'nun Türk futbolunda örnek gösterilen altyapı tesisini inceleyen Şenol Güneş, daha sonra Altınordu ile Bursaspor U19 takımları arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından soyunma odasına giderek Altınordulu gençlere öğütlerde bulundu. Güneş yaptığı konuşmada, "Genelde son zamanlarda oynanan futbola sıkıcı diyorduk; ama bu maçta heyecan vardı. Çok pozisyon oldu keyifli maç oldu. Genç takımlarda maçı kazanamasanız bile, kazanımlarınız oluyor. Oyununuzu geliştiriyorsunuz. Dersler çıkarırsanız ileride telafisini yaparsınız. Öncelikle kendinize güvenmenizi bekliyoruz, yeni nesiller geliyor siz de katılabilirsiniz. Okulunuzu okuyun, hayatı değerlendirin, futbolu en iyi şekilde yapmaya çalışın" dedi.

ŞENOL GÜNEŞ: KENDİNİZ OLUN

Gençlerin imkanlar bakımından çok şanslı olduğunu belirten Şenol Güneş, "Çok şanslısınız, güzel bir tesisiniz ve başkanın heyecanı var. Biz amatörken malzemesi, tesisi, eğitimcisi olmayan dönemlerden bugünlere geldik. Siz çok daha avantajlısınız ama sıkıntınız üzerine ne koyacağınız. Özgür olun, yaratıcılığınızı kullanın. Bir başkası gibi olmayın, kendiniz olun. Herkesten faydalan ama kendin ol. Çünkü Messi bir tane var, başka Messi yok veya başka Ronaldo yok. Kendiniz üretin, katın bir şeyler, hocalarınızı dinleyin. Onların en iyisini vereceklerini düşünüyorum. Sorun öğrenin, bildiğinizi paylaşın. Hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.

"FUTBOLDA DEVRİM YAPMALIYIZ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbol eğitiminde Avrupa'dan çok geride olduğumuzu belirterek devrim yapılması gerektiğini vurguladı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı tebrik eden Şenol Güneş, "Bu işe gönül vermek, bu felsefeyi oturtmak çok önemli. Bu çocuklarla gurur duydum. Bu model yeni yapılanmanın öncüsü olur. Bu yük tek sizin üzerinize kalmamalı. Devlet, belediyeler, bakanlıklar da destek vermeli. Futbolun kalkınması için yeni bir devrim yapmak gerekiyor. Devlet tarıma nasıl destek oluyorsa, futbola da destek olmalı. Futbolcular da yurtdışından döviz getirmeli. 80 milyon nüfusumuz var oyuncu çıkmıyor diyorlar, Çin daha fazla ama hiç yenemiyor. Ne üretiyoruz ona bakmak lazım" ifadelerini kullandı.

KARİKATÜRLÜ TEŞEKKÜR

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e 2002 Dünya Kupası'ndaki üçüncülümüz nedeniyle üzerinde bir teşekkür yazısı içiren Güneş'in karikatürünün yer aldığı bir çerçeve hediye etti. Teknik direktör Şenol Güneş ise Seyit Mehmet Özkan'a imzalı Milli Takım forması verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in tesise girişi

-Şenol Güneş'in minik oyuncularla tokalaşması

-Güneş'in maçı izlemesi ve tesis gezisi

-Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'a forma hediyesi

HABER: Mustafa KÖPRÜLÜ / KAMERA: Ahmet Turhan ALTAY / İZMİR, (DHA)

