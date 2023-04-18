Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam oynanacak Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Erkan Engin oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, bu akşam karşılaşacak. Saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi Mert Güzenge olacak.
Müsabakada VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. Engin’e AVAR’da Tugay Kaan Numanoğlu ve Süleyman Özay eşlik edecek.
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