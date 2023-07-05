Ali Koç açıkladı: Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İsmail Kartal için düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İsmail Kartal için düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Koç, Arda Güler'in transfer durumuyla ilgili olarak, "Arda Güler sorusuna uzun cevap vermeyeceğim. Şu an uzun cevap verecek bir konumda değil. Ama öncelikle milyonlarca Fenerbahçe taraftarı Arda'yı bağrına basmıştır. Deplasmana gittiğimiz şehirlerde de Arda'nın ne kadar sevildiğini hepimiz biliyoruz. Bu süreçte de bizim milyonlara sürecin nasıl geliştiğini anlatma yükümlülüğümüz var. Süreç sonuçlanmadığı için, bu saatler olur, 1-2 gün olur, ben de bütün gelişmeleri anlatmayı düşünüyorum. Arda'nın bu kadar istenmesi, Türk futbolunun gururudur. Yer ve zaman da önemli. İstenmek de önemli. Allah herkes için en hayırlısını versin. Arda'nın net bir şey söyleyeyim. Arda Fenerbahçe'de kalmayacak. Çünkü Fenerbahçe'de kalmak istemiyor" dedi.

Koç, Sarı-lacivertlilerin yeni sezonda şampiyon olacağına dair hiçbir şüphesi olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Şartlar ne olursa olsun, söz konusu Fenerbahçe ise her zaman elini taşın altına koymaktan çekinmeyen İsmail hocamızın yeniden Fenerbahçe'nin başında görmek bizi mutlu ediyor.

İmza törenini hocamızın daha fazla vakit geçirdiği Samandıra'da yapmayı uygun gördük. 103 gollük efsane sezonun en önemli mimarlarından birisi olan, 8,5 yıl boyunca teknik kadroda yer alan, 2 sezon teknik direktörlük yapan, 2014/15 sezonunda gerçekleşen ve şampiyonluğumuza mal olan suikast saldırısı sonrası takımımızı ayakta tutan değerli İsmail Kartal hocamızla yeni bir serüvene başlamak için buradayız.

Yollarımız kesişecek demiştik, şimdi bu birliktelik tekrar başlıyor. Hocamızla neden yola devam etmediğimizi de anlatmak istiyorum.

"ANLAMLI BİRLİKTELİK YENİDEN BAŞLIYOR"

Geçen sene yollarımız ayrılırken, 'Bu buruk bir veda, yollarımız yine kesişecek' demiştim. Bu anlamlı birliktelik şimdi yeniden başlıyor.

Kendisini göreve çağırdığımız zaman sağolsun geldi ve takımı hazırladı. Fenerbahçe'yi olağanüstü bir performansla ikinci yaptı. Birkaç hafta olsa şampiyon bile olabilirdik. Biz hocamıza önümüzdeki sezon için dünyaca ünlü bir teknik adam getireceğimizi söyledik. Jorge

Jesus'a da tekrar teşekkür ediyorum. Mali Genel Kurul'da çizdiğimiz teknik direktör profili İsmail Kartal'dı. Hocamızın, mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmeyen bir anlayışla takımı yöneteceğinden zerre kadar şüphemiz yok.

"TRANSFERDE HERKES TOK SATICI"

İsmail Hocamız genç, dinamik ve aynı zamanda tecrübeli kadromuza gayet aşina. Hocamızı her zaman çalışkanlığıyla tanıdık. Ekibiyle birlikte futbol bilgisiyle önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz.

Transferde herkes tok satıcı. Henüz bu dönem yeni başladı. Fırsatları test ediyoruz. Kuvvetli 2-3 ismi kadromuza katmak istiyoruz. Hocamıza vereceğimiz en büyük destek, transferdeki beklentisine karşılık verebilmek.

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZDAN ŞÜPHEM YOK"

Ben hiç büyük konuşmayan biri olarak şampiyon olacağımızdan hiç şüphe etmiyorum.

Maalesef ki, Türkiye'de şampiyonluklar sadece sahada kazanılmıyor. Fenerbahçe taraftarları, yıllardır süren şampiyonluk hasretinin verdiği gerginlikle futbol takımımıza yeterince kredi vermiyor."