Ali Koç'tan 5 yıldızlı logo kararı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1959 öncesi şampiyonluk başvurusuyla ilgili TFF'nin komisyon kurması sebebiyle yeni sezonda yıldızsız formayla sahaya çıkacaklarını açıkladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada "Türkiye Kupası seremonisine 5 yıldızlı formayla çıktık, son maçımız da öyleydi. Komisyon kurulmasaydı, sonuna kadar 5 yıldızlı formayla devam edecektik. TFF'nin yaklaşımını doğru buluyoruz, bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla çıkacağız." ifadelerini kullandı.
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