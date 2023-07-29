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Ali Koç'tan 5 yıldızlı logo kararı

Ali Koç'tan 5 yıldızlı logo kararı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1959 öncesi şampiyonluk başvurusuyla ilgili TFF'nin komisyon kurması sebebiyle yeni sezonda yıldızsız formayla sahaya çıkacaklarını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada "Türkiye Kupası seremonisine 5 yıldızlı formayla çıktık, son maçımız da öyleydi. Komisyon kurulmasaydı, sonuna kadar 5 yıldızlı formayla devam edecektik. TFF'nin yaklaşımını doğru buluyoruz, bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe ali koç yıldız
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