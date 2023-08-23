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Arda Güler hızlı toparladı! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Arda Güler hızlı toparladı! Sahalara dönüş tarihi belli oldu
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Real Madrid'de sakatlığı nedeniyle dizinden ameliyat edilen Arda Güler, beklenenden hızlı iyileşmeye başladı. Genç yıldızın Eylül ayı sonunda sahalara dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bonuslarla birlikte 30 milyon euroluk rekor bedelle transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlılarda ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Dizinden ameliyat olan milli futbolcunun, eylül ayı sonunda sahalara dönmesi bekleniyor.

İspanyol basınında çıkan habere göre; Arda Güler tahmin edilenden çok daha hızlı iyileşiyor. Genç yıldızın 1 ay içerisinde tamamen hazır hala gelmesi bekleniyor.

LAS PALMAS MAÇINDA SAHADA OLABİLİR
Eylül ayı sonunda sahalara döneceği düşünülen Arda Güler, Real Madrid'in iç sahada oynayacağı Las Palmas maçında süre alabilecek seviyede olacak.

Etiketler Real Madrid arda güler sakatlık
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