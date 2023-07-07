Arda Güler resmen Real Madrid'de! İmzayı attı

Dünya devi Real Madrid, Arda Güler'i kadrosuna kattı. Milli futbolcu, 6 yıllık anlaşmaya imza attı.

Transfer dönemi boyunca Avrupa devlerinin peşinde koştuğu milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'i seçti.

İspanyol devi önce Türkçe "Yükleniyor" mesajıyla taraftarına müjdeyi verdi. 6 yıllık anlaşmaya vardığı genç yıldızın transferi, "Hoşgeldin Arda" paylaşımıyla duyuruldu.

18 yaşındaki futbolcu, ailesiyle birlikte İstanbul'dan ayrılarak Madrid'e gitti.

İMZALAR ATILDI

İspanyol devi, başkan Florentino Perez'in de katılımıyla Arda için imza töreni düzenledi. Arda ve Perez karşılıklı imzaları attı.

Güler'in 24 numaralı formayı giyeceği de açıklandı.

TARİHİMİZE YAKIŞIR BİR TRANSFER

Perez yaptığı açıklamada, "Real Madrid tarihine yakışır bir oyuncu olarak kendilerini takıma dahil etmenin büyük sevincini yaşıyoruz. Futbol dünyası için büyük bir hamle olduğunun bilincindeyiz. Bizim için çok özel birgün. Arda hoşgeldin. Çok güzel işler başaracağına inancımız tam. Kardeşine ve ailene de sana eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe'den buraya geldiğin için çok mutluyuz. Milli başarınız için sizi tebrik ediyoruz." dedi.

"EFSANE OLMAK İSTİYORUM"

Arda ise "Hayatımın en özel günü. Bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in annesi Serap Güler gözyaşlarını tutamadı.

KAMPA KATILACAK

Güler'in, Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampına katılacağı öğrenildi. Real Madrid, 2023-2024 sezonu için 10 Temmuz'da Valdebebas'daki tesislerinde toplanacak ve ardından kamp için ABD'ye gidecek.

Real Madrid, "Soccer Champions Tour" adlı turnuvada Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus ile karşılaşacak.

MALİYETİ

Tarihi transferde ezeli rakibi Barcelona'yı geride bırakan Real Madrid, genç yıldız için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro ödeyecek. Bonservis bedeli performans bonuslarıyla birlikte 30 milyon euro'ya kadar çıkabilecek. Sarı-lacivertliler, Güler'in sonraki transferinden de yüzde 20 pay alacak.

Fenerbahçe serüvenini noktalayan Arda, duygusal bir mesajla taraftarı olduğu kulübe veda etti.

VEDA MESAJLARI

"Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe'ya veda zamanı. Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu. Hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem, her zaman kalbimde olacaksın"

Sarı Lacivertliler de "Yolun Açık Olsun Arda Güler" paylaşımıyla genç yıldızı Real Madrid'e uğurladı.

Futbol Federasyonu da 18 yaşındaki oyuncu için mesaj yayınladı. "Arda transferinin bütün genç Türk futbolculara ilham kaynağı olacağına yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Arda!" paylaşımı yapıldı.