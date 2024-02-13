Arda Güler'li Real Madrid kafilesi trafik kazası geçirdi

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan üst üste geçirdiği sakatlıklar ile teknik direktör Ancelotti'nin kadro tercihleri nedeniyle bir türlü düzenli forma şansı bulamayan Arda Güler, takımıyla birlikte trafik kazası geçirdi.

İspanyol devi Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı mücadelesi öncesi Almanya'ya giderken, oyuncuları taşıyan otobüs maddi hasarlı bir kaza trafik kazası yaşadı.

Bild'in haberine göre milli futbolcumuz Arda Güler'in de içinde yer aldığı Real Madrid kafilesi, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Leipzig maçı için Almanya'ya giderken Leipzig havaalanındaki grev nedeniyle, Real Madrid kafilesini taşıyan uçak Leipzig'e inemezken Erfurt'a indi ve oradan da 160 kilometreden fazla bir otobüs yolculuğu yaptı.

Eichelborn ve Nohra arasındaki A4 otoyolunda beyaz bir Toyota, Real Madrid takım otobüsüyle çarpıştı. Otomobil sürücüsü şerit değiştirirken otobüsü gözden kaçırdı ve dış ayna kırıldı.



Toyota yaklaşık 3 bin euro değerinde hasar gördü. Real otobüsünün uğradığı hasarın boyutu henüz netlik kazanmış değil. Kısa bir duraklamadan sonra, kazaya karışan herkes herhangi bir yaralanmaya uğramadan yoluna devam etti.

Real Madrid cephesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada çok ciddi bir durumun olmadığı belirtilirken "sadece küçük bir trafik kazası" ifadeleri kullanıldı.