Avrupa kulüpler sıralaması açıklandı! 2 Türk takımı listede

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Avrupa kulüpler sıralamasını güncelledi. Son bir yılın verilerinin temel alındığı listede, ilk 20 sıra içinde 2 Türk takımının yer aldığı açıklandı.

IFFHS, Avrupa kulüpler sıralamasında değişikliğe gitti. 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 tarihleri arasındaki verilerin dikkate alındığı listenin ilk 20 sırasında 2 Türk takımı yer aldı.



1 - Manchester City

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, IFFHS'nin yaptığı sıralamaya göre listenin 1 numarasında yer alıyor. Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'le eşleşti. Öte yandan Premier Lig'de liderin 1 puan arkasında 3. sırada yer alıyor.



2 - Real Madrid

IFFHS'nin yaptığı sıralamada 2. sırada yer alan Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ile eşleşti. İspanya La Liga'da ise 8 puan farkla liderlik koltuğunda oturuyor.



3 - Inter

İtalya Serie A ekibi Inter, önceki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'ye 1-0 mağlup olmuştu. İtalyan temsilcisi Seria A'da 14 puan farkla lider konumda.



4 - Bayer Leverkusen

2023-2024 yılında çıkış yakalayan Bayer Leverkusen namağlup bir şekilde 10 puan farkla Almanya Bundesliga'da lider. Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde İngiliz ekibi West Ham United ile eşleşti.



5 - PSV Eindhoven

IFFHS'nin yaptığı sıralamada 2. sırada yer alan PSV Eindhoven, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman temsilcisi Borussia Dortmund'a mağlup ederek veda etti. PSV Eindhoven, Hollanda Eredivise'de 10 puan farkla liderlik koltuğunda oturuyor.



6 - Union Saint-Gilloise

Belçika Ligi ekiplerinden Union Saint-Gilloise, 7 puan farkla liginde lider konumda. Belçika temsilcisi UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Türk temsilcisi Fenerbahçe'ye mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.



7 - Roma

İtalya Serie A ekibi Roma, ligde topladığı 51 puanla 5. sırada yer alıyor. Roma, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde bir diğer Serie A temsilcisi Milan ile eşleşti.



8 - Sporting Lizbon

Portekiz Premier Lig ekibi Sporting Lizbon maç eksiği olmasına rağmen 1 puan farkla ligde lider konumda. Sporting Lizbon, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Atalanta'ya mağlup olarak elendi.



9 - Atletico Madrid

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önceki sezon finalisti Inter'i devirerek çeyrek finale yükseldi ve Borussia Dortmund ile eşleşti. Atletico Madrid, 29 maçta topladığı 55 puanla ligde 5. sırada yer alıyor.



10 - Porto

Sergio Conceicao'nun yönetimindeki Porto, Portekiz Premier Ligi'nde lider Sporting Lizbon'un 7 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz temsilcisi Arsenal'e elenmişti.



11 - Bayern Münih

Üst üste 11 kez Almanya Bundesliga'da şampiyon olan Bayern Münih, 2023-2024 sezonunda çıkış gösteren Bayer Leverkusen'in 10 puan arkasında 2. sırada yer alıyor. Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lazio'yu eleyerek çayrek finalde Arsenal ile eşleşti.



12 - Feyenoord

Önceki sezon Hollanda Eredivisie'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Feyenoord, bitime 8 hafta kala lider PSV Einhoven'ın 10 puan arkasında 2. sırada yer alıyor. Hollanda temsilcisi UEFA Avrupa Ligi'nde İtalyan ekibi Roma'ya mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.



13 - Fiorentina

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile eşleşti. İtalya Serie A'da ise 43 puanla 8. sırada yer alıyor.



14 - Fenerbahçe

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'i mağlup ederek çeyrek finalde Olympiakos ile eşleşti. Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 2 puan arkasında 2. sırada yer alıyor.



15 - West Ham United

David Moyes yönetimindeki West Ham United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'u geçerek bir diğer Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen ile eşleşti. West Ham United, İngiltere Premier Lig'de oynadığı 29 maçta 44 puan toplayarak 7. sırada yer alıyor.



16 - Barcelona

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, ligde lider Real Madrid'in 8 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. İspanya temsilcisi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek finalde Fransız ekibi PSG ile eşleşti.



17 - Milan

İtalya Serie A ekibi Milan, ligde oynadığı 19 maçta 62 puan toplayarak lider Inter'in 14 puan arkasında 2. sırada yer alıyor. Milan, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'ı iki maçta da mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.



18 - Arsenal

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Alman temsilcisi Bayern Münih ile eşleşti. Arsenal, İngiltere Premier Lig'de topladığı 64 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.



19 - Galatasaray

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, ligde oynadığı 30 karşılaşmada 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 81 puanla lider konumda. Sarı-kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag'a elenerek Avrupa'ya veda etti.



20 - Benfica

Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Benfica, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransız temsilcisi Marsilya ile eşleşti. Benfica, Portekiz Premier Ligi'nde maç fazlasıyla lider Sporting Lizbon'un 1 puan arkasında 2. sırada yer alıyor.