Başakşehir'in şampiyonluğu için ''şaibe'' vurgusu!

Süper Lig’in bitimine bir hafta kala Başakşehir şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk maçına elektriklerin kesilmesi nedeniyle verilen uzun ara damga vururken, maçın ardından konuşan Reha Kapsal, sezonun şaibeli geçtiğini iddia etti.

Kapsal, son yılların en şaibeli sezonun yaşandığını belirtirken, 4 büyük kulübün kademeli olarak hakem hatalarına maruz kaldığını iddia etti.

A Haber’de Takım Oyunu programına konuk olan Reha Kapsal, "Bu kadar şaibeli bir sezon daha yaşanmadı. Bu kadar hakem hatasının insanların gözüne sokulduğu bir sezon daha geçilmedi. 4 büyük kulübe sırayla kademeli hakem hatalarının olduğu. Bu kadar bariz maçların bir taraftan diğer tarafa verildiği. Küme düşen takımlar içinde aynısı. Şampiyonluk yarışından takımların bu kadar alaşağı edildiği bir sezon daha sın yıllarda olmadı." dedi.