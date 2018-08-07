Benfica'dan flaş karar ! Kadroda yok...

Benfica'nın geçen sezon toplam 37 gol atan golcüsü Jonas, Fenerbahçemaçının kadrosuna yer almadı.

Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria, konuyla ilgili yapığı açıklamada, "Kadroda olmayacak. Beklenen kondisyon seviyesinde değil. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Bu maç için onu dahil etmedik, durumuna bakacağız" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibiyle anlaşan Jonas, son günlerde idmanlarda yer almamıştı.

Fenerbahçe ile Benfica, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 7 Ağustos Salı akşamı saat 22:00'da karşı karşıya gelecek.