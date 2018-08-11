Benfica'nın gol kralı yıldızı teklifi reddetti

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turundaki rakibi Benfica’nın yıldız futbolcusu Jonas'ın takımdan ayrılmayacağı ortaya çıktı. Suudi Arabistan’a transferi gündemde olan ve bu yüzden Portekiz ekibinin sarı-lacivertlilere karşı olan ilk maçında forma verilmeyen yıldız futbolcunun, takımda kalmasına karar verildi.

2020’ye kadar imzalıyor

Sözleşmesinin bitmesine bir sene kalan 34 yaşındaki futbolcuya kontrat uzatmayla ilgili teklifte bulunulduğu ve oyuncunun yeni sözleşmeye imza atacağı bildirildi. Suudi Arabistan’ın Al Nasr Kulübü’ne transfer olmaya yakın olmasına rağmen, sonradan durumun değiştiği ve transferin zora girdiğine dikkat çekildi.

Görüşmeden anlaşma çıktı

Benfica ile Jonas arasında dün özel bir görüşme gerçekleştirildiği ve görüşmenin son derece olumlu geçtiği belirtildi. Jonas’ın kendisini 2020’ye kadar kırmızı-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye birkaç gün içerisinde imza atacağı kaydedildi. Jonas’ın eşinin hamile olduğu ve bu gebelik sürecinden dolayı futbolcunun Suudi Arabistan’a gitmeye soğuk baktığı gelen haberler arasında.

34 golle ligin gol kralı

Jonas geçtiğimiz sezon Portekiz 1. Liginde 30 maçta attığı 34 golle gol kralı olmuş, eski Galatasaraylı Mario Jardel’in Sporting forması giydiği dönemdeki gol rekorunun ardından en iyi rakamı yakalamıştı.

(Skorer)



