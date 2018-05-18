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  4. 18 Mayıs 2018 17:25

Beşiktaş Musa Çağıran'la anlaştı

Yeni sezon kadrosunu kurmaya başlayan Beşiktaş, Osmanlısporlu Musa Çağıran'la anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Musa Çağıran'la anlaştı
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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grubundan namağlup lider olarak çıkarak büyük sükse yapan, buna karşın Süper Lig'de son haftaya dördüncü sırada girerek hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.

Son yıllarda kadrosunun yaş ortalaması bir hayli yükselen Beşiktaş'ta yönetim, takımı gençleştirmeye çalışırken, bu doğrultuda çalışmalarına devam ediyor.

Goal Türkiye' nin haberine göre, siyah-beyazlı yönetim Osmanlıspor'un başarılı orta saha oyuncusu Musa Çağıranile her konuda anlaşmaya vardı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve ayrılması beklenen Atiba Hutchinson'ın yerine Musa'yı transfer etmeyi planlayan Beşiktaş, ligden düşen ve kadrosundaki birçok oyuncuyu elden çıkarmaya hazırlanan Osmanlıspor ile de el sıkıştı.

Futbola Altay altyapısında başlayıp, 18 yaşında Galatasaray'a transfer olan, fakat sarı-kırmızılı takımda çok şans bulamayıp gönderilen Musa, ardından sırasıyla Konyaspor, Bursaspor, Karabükspor ve Osmanlıspor'da forma giydi.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Osmanlıspor formasıyla 28 maça çıkan ve 8 gol 3 asistlik bir performans gösterdi.

goal.com

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