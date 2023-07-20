Beşiktaş, yeni Atiba’sına kavuşuyor! Yıldız futbolcu İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens’te forma giyen orta saha oyuncusu Jean Onana’yı 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Emrecan Bulut, Lyanco ve Amartey’i kadrosuna katan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in istekleri doğrultusunda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens’te oynayan Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana’nın transferinde mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMA DETAYLARI

Nico Shira’nın haberine göre Beşiktaş, Jean Onana’nın transferi için futbolcunun kulübüyle 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Beşiktaş, futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

BeIN Sports’un haberine göre Onana, saat 19. 30'da Atatürk Havalimanı'nda olacak. Sivil Havacılık Terminali'nden çıkış yapacak.

Transfermarkt’a göre değeri 6 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki Onana, geçen sezon Fransız ekibiyle 26 maça çıktı.