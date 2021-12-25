Beşiktaş'ta Önder Karaveli çalışmaya devam ediyor
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası 3 maça çıkan Önder Karaveli, aldığı 7 puanla taraftarın sevgilisi haline geldi.
Beşiktaş'ta aldığı flaş sonuçların ardından sezon sonuna kadar devam etme kararı alınan Önder Karaveli çalışmaya devam ediyor. Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası takımın başında 3 maça çıkan Karaveli, 2 galibiyet 1 beraberlik alarak taraftarların sevgilisi haline gelmişti.
GALATASARAY MAÇINI İZLİYOR
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Galatasaray - Antalyaspor maçını takip ediyor.
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