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Beşiktaş'ta Önder Karaveli çalışmaya devam ediyor

Beşiktaş'ta Önder Karaveli çalışmaya devam ediyor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası 3 maça çıkan Önder Karaveli, aldığı 7 puanla taraftarın sevgilisi haline geldi.

Beşiktaş'ta aldığı flaş sonuçların ardından sezon sonuna kadar devam etme kararı alınan Önder Karaveli çalışmaya devam ediyor. Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası takımın başında 3 maça çıkan Karaveli, 2 galibiyet 1 beraberlik alarak taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

GALATASARAY MAÇINI İZLİYOR

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Galatasaray - Antalyaspor maçını takip ediyor.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş futbol yorum
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