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Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Siyah beyazlılar, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Gedson Fernandes ve Umut Meraş hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbide sakatlanın Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, derbide yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Gedson Fernandes'in sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme saptandığı bildirildi.

Fenerbahçe karşısında ağrısı nedeniyle maçı yarıda bırakan Umut Meraş'ın da alt baldır arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği aktarıldı.

Gedson Fernandes ile Umut Meraş'ın tedavisine başlandığı kaydedildi.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş açıklama sağlık
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