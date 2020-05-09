  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 09 Mayıs 2020 14:18

BtcTürk Yeni Malatyaspor'da koronavirüse rastlanmadı

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da futbolculara, altyapı antrenörlerine ve kulüp çalışanlarına yapılan korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

BtcTürk Yeni Malatyaspor'da koronavirüse rastlanmadı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Süper Lig'e 12 Haziran'da yeniden başlanacağının açıklanmasının ardından 11 Mayıs Pazartesi günü topbaşı yapacağını açıklayan Yeni Malatyaspor'da koronavirüse rastlanmadığı açıklandı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımı oyuncularımız ve altyapı antrenörlerimiz ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık ekipleri tarafından yapılan koronavirüs testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Spor Toto Süper Lig , koronavirüs , BtcTurk Yeni Malatyaspor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM