Bursaspor, Adana Demirspor'dan Emrullah Şalk'ı kiraladı

Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli file bekçisi Emrullah ile kiralık olarak anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şalk, öncelikli hedefi Süper Lig olan bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Camiaya ve bu büyük taraftara layık bir şekilde mücadele edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Transferimde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KEREM CAN AKYÜZ DE BURSA'DA

Bursaspor ayrıca son olarak Denizlispor forması giyen Kerem Can Akyüz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bursaspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Kerem Can Akyüz, "Bu büyük camiaya transfer olduğum için çok mutluyum. Hedefimizin farkında olarak buraya geldim ve elimden gelenin fazlasını yapacağıma söz veriyorum. Transfer sürecinde bana çok yardımcı olan Başkanımız Mesut Mestan'a teşekkür ediyorum. Bu forma ile taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

(AA)

