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Efsane kaleci hayatını kaybetti

Efsane kaleci hayatını kaybetti
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Beş farklı Dünya Kupası'nda oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçen Meksikalı Antonio Carbajal, 93 yaşında hayaıtını kaybetti.

"Tota" lakabıyla bilinen Carbajal, Brezilya 1950, İsviçre 1954, İsveç 1958, Şili 1962 ve İngiltere 1966 Dünya Kupaları'nda ülkesi Meksika'nın kalesini korudu ve 11 kez kaptanlık pazubandını taktı.

MEKSİKA LİGİ'NDEN AYRILMADI
Carbajal, 1998 yılında Alman orta saha oyuncusu Lothar Matthaus'un egale etmesine kadar bu rekoru 32 yıl elinde tuttu.

Kendi liginden hiç ayrılmayan Carbajal, kariyerinin büyük bölümünü Leon takımında geçirdi.

Carbajal'ın rekoruna Matthaus'un yanı sıra Rafael Marquez, Andres Guardado (Meksika), Lionel Messi (Arjantin) ve Cristiano Ronaldo (Portekiz) ortak oldu.

Etiketler Antonio Carbajal meksika
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