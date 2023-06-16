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Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti

Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray Kulübü'nü kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ekibini kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, Galatasaray futbol takımının yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcuları yer aldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan, Hamza Yerlikaya da görüşmeye eşlik etti.

Etiketler erdoğan süper lig kabul
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