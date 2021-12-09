Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın yorumu: Bundan sonra...

Erman Toroğlu, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasını A Spor'a değerlendirdi.

Yorumcu Erman Toroğlu, Beşiktaş'taki Sergen Yalçın ayrılığını değerlendirdi. Erman Toroğlu, Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş'ın toparlamaması halinde sıradaki durağın Beşiktaş yönetimi olduğunu söyledi.

KUPALARDAN SONRA İPLERİ ALDI

"Sergen Yalçın olayındaki sıkıntı şöyle oldu; Sıkıntı kısa vadede değil, uzun vadede. Geçen sezon şampiyonluktan önce mukavele yapmak istemedi Beşiktaş yönetimi. Şampiyon olamazsak diye daha az bir para teklif etmeyi düşündüler. Sergen Yalçın, iki kupadan sonra ipleri eline aldı. Çeşme'ye gitti, araya birkaç yorumcu soktu. Başka yere gidebilir gibi hava yaratıldı, yönetim köşeye sıkıştırıldı. Başkan gitti ve imzalamak zorunda kaldı."

SERGEN YALÇIN HATA YAPTI

"Daha önceki toplantıda Sergen hoca, "Benim gidip gitmemem önemli değil. Bir müddet sonra seyirci bana döner mi?" diye sordu. Ahmet Nur Çebi, taraftarın arkasında olduğunu söyledi. Sergen Yalçın, bana göre orada hata yaptı."

BENCE GEÇ OLDU

"Sergen Yalçın'ın ayrılığı geç oldu oldu bence daha erken gitmesi gerekiyordu. Ahmet Nur Çebi, orada akıllı davrandı çünkü biliyordu ki taraftar kendisine değil teknik direktöre tepki gösterir."

YÖNETİM GİDER

"Beşiktaş, dibe vurdu. Dibe vuran kadroyu yukarıya çıkartmak daha kolaydır. Çıkaramazlarsa zaten bundan sonra yönetim gider."

ŞENOL GÜNEŞ ÇARE DEĞİL

"Şenol Güneş, hangi kadro ile Avrupa'da başarılı oldu? Bir o kadroya bakın, bir bu kadroya. Bu kadroda kiralık oyuncular var. Ocakta, sezon sonunda gidecek isimler var. Şenol Güneş gelir mi, gelmez mi bilemem ama çare olmaz."