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  4. Fatih Terim'in zor anları! Taşıdığı tabutun direği elinde kaldı

Fatih Terim'in zor anları! Taşıdığı tabutun direği elinde kaldı

Adana’da eski su topu sporcusu 81 yaşındaki iş insanı İlhan Demirdal’ın cenaze törenine katılan Fatih Terim, zor anlar yaşadı.

Adana Demirspor’un eski su topu oyuncularından 81 yaşındaki iş insanı İlhan Demirdal, dün hayatını kaybetti. İlhan Demirdal için düzenlenen cenaze törenine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de yer aldı.

Cenaze namazının ardından, Fatih Terim İlhan Demirdal’ın tabutunu omuzladı. Cenazeyi taşıdıkları sırada tabutun direği Fatih Terim’in elinde kaldı. Fatih Terim, direk elinde kalınca büyük şaşkınlık yaşadı. Daha çevredekilerin yardımı ile direk tekrardan yerine oturtuldu.

Etiketler fatih terim terim cenaze
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