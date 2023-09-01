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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, UEFA Konferans Ligi kura çekimlerinin ardından açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 6 numara bölgesine yapılacak transfer ve diğer gelişmelerle ilgili TRT Spor'a konuştu. 

Ülke puanı hakkında açıklama yapan Ali Koç, "Bu seneki 1 numaralı motivasyonumuz, ülkemizi ilk 10'da tutmak çok önemli. Bunu yapacak gücümüz olduğunu düşünüyorum. 3 takımız. Geçen sene 20'inci başladık Avrupa'da, sezon sonunda 12'ye kadar geldik. Bu senenin başında 9'a geldik. 8, 9, en kötü 10 bitirmemiz lazım. Çeyrek, yarı final görürsek her şey olabilir." dedi.

"BİR 6 NUMARA EKSİĞİMİZ VAR"

Transfer çalışmaları hakkında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu sene transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz. Bir 6 numara eksiğimiz var. Önümüzdeki 2 gün içerisinde bitirebilirsek Avrupa'ya yazdırırız, bitiremezsek de bir 15 günümüz var. Avrupa'da oynayamaz belki ama bize gerçek, sağlam bir 6 numara lazım, defansif bir 6 numara. Bakalım ne göreceğiz." diye konuştu.

Etiketler Fenerbahçe ali koç fenerbahçe transfer
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