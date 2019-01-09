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  4. 09 Ocak 2019 20:52

Fenerbahçe Ceren Damar Şenel için pankart açtı

Fenerbahçe Spor Kulübü geçtiğimiz hafta öğrencisi tarafından uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden genç akademisyen Ceren Damar Şenel için tepkisini ortaya koydu.

Fenerbahçe Ceren Damar Şenel için pankart açtı
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Fenerbahçe Kulübü geçtiğimiz hafta öğrencisi tarafından uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden genç akademisyen Ceren Damar Şenel için tepkisini ortaya koydu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 8'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Olympiakos'u kendi sahasında konuk ederken, müsabakada tribünlerde 'Öğretmenim Canım Benim' pankartı yer aldı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oyuncuları bu pankartın yanına gelip basın mensuplarına poz verdi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel için Fenerbahçe - Olympiakos maçında tribünlerde yer alan "Öğretmenim Canım Benim" yazılı pankart Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Euroleague'de Zalgiris Kaunas takımı ile oynayacağı maçta da yer alacak.

Fenerbahçe , Ceren Damar Şenel
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