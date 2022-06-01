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Fenerbahçe yeni teknik direktörü KAP'a bildirdi

Fenerbahçe yeni teknik direktörü KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır." denildi.

Fenerbahçe'nin kısa süre içinde 67 yaşındaki teknik direktörle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

İstanbul'a gelen Portekizli teknik adamı havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, "Şampiyon yap bizi, Ali Koç Jesus'u buraya getir." sloganları attı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen hafta "Bizim çalışabileceğimiz iki teknik direktör var. İsmail Kartal veya Jorge Jesus. Kararımızı pazartesi gününe kadar açıklayacağız. 13 veya 14 Haziran'da yeni sezonu açacağız." demişti.

 

 

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe jorge jesus
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