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Fenerbahçe'de Edin Dzeko tedbir amaçlı takımdan ayrı çalıştı

Fenerbahçe'de Edin Dzeko tedbir amaçlı takımdan ayrı çalıştı
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Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yla oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Edin Dzeko, tedbir amaçlı takımdan ayrı çalıştı.

Süper Lig'in 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümü basına açık olarak yapıldı.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. İki bölüme ayrılan futbolcular, top kapma idmanıyla devam etti. Kaleciler, yeni kaleci antrenörü Sandro Zufic yönetiminde çalıştı.

Sakatlığı süren Joshua King antrenmanda yer almazken, kas yorgunluğu ölçümü yapılan Edin Dzeko, tedbir amaçlı olarak ayrı salonda kondisyon idmanı gerçekleştirdi.

Sakatlığını atlatan Fred, ilk bölümde takımla çalışırken, daha sonra özel programı dahilinde antrenör eşliğinde antrenman yaptı.

Sarı-lacivertliler idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalıştı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Etiketler Fenerbahçe edin dzeko takım Fenerbahçe
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