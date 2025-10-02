  1. Anasayfa
Fenerbahçe'de Nice maçı öncesi sakatlık şoku! Ayak başparmağı kırıldı

Fenerbahçe'de Nice maçı öncesi sakatlık şoku! Ayak başparmağı kırıldı
Güncelleme:

Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağ ayak başparmağında kırık meydana geldiğini açıkladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bugün evinde Nice ile karşılaşacak. Sarı-lecivertli kulüp, kritik maç öncesi kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sakatlandığını duyurdu. 

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat’ın dün akşam antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.'' denildi. 

27 yaşındaki kaleci, 2 hafta forma giyemeyecek.

