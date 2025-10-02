Fenerbahçe'de Nice maçı öncesi sakatlık şoku! Ayak başparmağı kırıldı
Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağ ayak başparmağında kırık meydana geldiğini açıkladı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bugün evinde Nice ile karşılaşacak. Sarı-lecivertli kulüp, kritik maç öncesi kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sakatlandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat’ın dün akşam antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.'' denildi.
27 yaşındaki kaleci, 2 hafta forma giyemeyecek.
