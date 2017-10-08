Fenerbahçe'de Soldado endişesi

Roberto Soldado'nun şu ana kadar sergilediği performans, Fenerbahçe'de “Yeni Güiza vakası mı olacak?” endişesi yarattı.

32 yaşındaki İspanyol forvet, şu ana kadar 5 lig maçında 239 dakika, 2 Avrupa Kupası maçında 57 dakika sahada kaldı.

Bu süreçte henüz golle tanışamayan Soldado'nun önceki gün U21 ile oynanan maçta da suskun kalması ve oldukça kötü bir performans ortaya koyması teknik heyeti düşündürüyor.

GUIZA SADECE GİDİNC SEVİNDİRDİ

Fenerbahçe’ye 2008- 2009 sezonunun başında transfer olan ve 2010-11 sezonunun ilk ayından sonra ayrılan DanielGüiza, çıktığı 93 maçta attığı gollerden çok, kaçırdığı net pozisyonlar, harcadığı fırsatlar ve varlık gösteremediği mücadelelerle akıllarda kaldı.

Sarı-lacivertli takıma İspanya gol kralı unvanıyla gelip sadece 28 gol üreten ‘Okçu' lakaplı Güiza'nın taraftarı en çok sevindirdiği an gidişi olmuştu.





AYAKTAKİ KUVVET FARKI GİDERİLDİ

Soldado’nun Güiza ile aynı kaderi yaşamaması için devreye giren Teknik Direktör Aykut Kocaman, U21 maçındansonra görüştüğü futbolcusuna güvendiğini dile getirerek, telkinlerde bulundu.

Bu arada Soldado'nun Fenerbahçe'ye transferinden önce çapraz bağ ameliyatı olduğu sağ bacağı ile sol bacağı arasındaki kuvvet farkı, milli arada yapılan yüklemelerle giderildi.

İspanyol golcü 90 dakika oynayabilecek kapasiteye geldi.