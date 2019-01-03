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  4. 03 Ocak 2019 14:19

Fenerbahçe'de Volkan Demirel affedildi

Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel'in affedildiğini ve devre arası kampına dahil edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel affedildi
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bir süre önce kadro dışı kalan futbolcumuz Volkan Demirel, bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir toplantı gerçekleştirerek, geçmişte yaşananlarla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir. Yönetim Kurulumuz, bu toplantının ardından Volkan Demirel’in durumunu tekrar değerlendirerek, kadro dışı kararının kaldırılmasına ve Volkan’ın takımımızın sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği Antalya kampı kadrosuna dâhil edilmesine karar vermiştir."

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig , volkan demirel
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