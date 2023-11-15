  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe'den 3 yeni transfer

Fenerbahçe'den 3 yeni transfer

Fenerbahçe'den 3 yeni transfer
Güncelleme:

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin 3 genç oyuncusu Can Bartu Çığır, Utku Karakaya ve Yiğit Evin'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin genç oyuncuları Can Bartu Çığır, Utku Karakaya ve Yiğit Evin'i transfer etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesindeki lisans bilgi bölümünde, üç oyuncunun da sarı-lacivertli takıma transfer olduğu ve amatör lisanslarının çıktığı bilgisi yer aldı.

Üçü de 15 yaşında olan futbolcuların Fenerbahçe'ye transferi için Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'yle dört genç oyuncu için anlaştıklarını anlatan Akdaş, "Bir oyuncumuzun kendisi ve ailesi gitmek istemedi. Dolayısıyla Can Bartu Çığır, Utku Karakaya ve Yiğit Evin gitti. Futbolcular için Fenerbahçe'yle 200 bin avro karşılığında anlaştık. Fenerbahçe bu oyuncuları satarsa sonraki satıştan da pay hakkımız yüzde 15 olarak bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler Fenerbahçe genç oyuncu fenerbahçe transfer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar anı kamerada
Bahar Candan ve Nihal Candan'ın aylık gelirleri olay oldu
Muğla'da 1900 yıllık ayak izleri ortaya çıktı
TOGG'a yerli rakip geliyor: VERY
Otoyolda ters şerit dehşeti: 3 ölü var!
Türkiye'nin yerli helikopteri GÖKBEY 700 uçuş saatini tamamladı
Trafikte bisikletli kadını mastürbasyon yaparak taciz etmişti; tutuklandı
Alaattin Çakıcı TBMM'deki tartışmaya dahil oldu
SGK'dan yeni karar: Emeklilik hesabı değişti, erken emekliliğin önü açıldı
Define avcılarına suçüstü... Bakın nerede yakalandılar